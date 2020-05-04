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Haberler Galeri Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü

Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski model cipler sanayide bulunan oto tamir servisinde restore edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Eski ciplerin inanılmaz değişimi böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 11:32
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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü

Büyük Sanayi sitesinde 1980 yılından bu zamana kadar sanayide oğlu Yücel Eyier ile birlikte oto tamir servisi işleten Hacı Eyier, eski model cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sunuyor.

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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü

2. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından üretilen ve çeşitli cephelerde kullanılan Willys Jeepler, CJ 5, 6 ve 8'ler Fatsa'da yeniden hayat buluyor.

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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü

Üretimine 1946'da başlanan ve 1984'e kadar çeşitli modellerde üretilen cipler, bugün özellikle turizm bölgelerinde düzenlenen safari ve dağcılık etkinliklerinde kullanılıyor.

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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü

Fatsa'da oto tamir servisini çalıştıran 56 yaşındaki Hacı Eyier, cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sürüyor.

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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü

Eyier, "Bu cipler tank gibi sağlam ve bir otomobil kadar da hareket kabiliyeti yüksek arazi tipi araçlar" dedi.