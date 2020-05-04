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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski model cipler sanayide bulunan oto tamir servisinde restore edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Eski ciplerin inanılmaz değişimi böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 04.05.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 11:32
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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü
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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi! Son halini görenler hayrete düştü