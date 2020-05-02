NASA yayınladı! Şoke eden görüntü...

NASA şoke eden görüntüleri yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğrafta, Mısır Piramitleri'ne benzeyen bir yapı ve tünel ile bu piramide bağlanan kare şeklinde bir bina görüldü.