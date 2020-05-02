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NASA yayınladı! Şoke eden görüntü...

NASA şoke eden görüntüleri yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğrafta, Mısır Piramitleri'ne benzeyen bir yapı ve tünel ile bu piramide bağlanan kare şeklinde bir bina görüldü.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 13:17
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NASA yayınladı! Şoke eden görüntü...

Varlığı iddia edilen uzay üssünün, NASA'nın güneş sisteminde bilinen en büyük volkanik dağ olan Olympus Mons yakınlarındaki '2001 Mars Odyssey Misyonu' tarafından çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. İngilltere merkezli Express haber sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın arşivlerinden çıkan inanılmaz fotoğrafın alt kısmında, kayalardan yapılmış bir yapı gözüküyor ve UFO uzmanı Scott C Waring bu yapının uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyor. UFO Sightings Daily'nin komplo bloğunu işleten Waring, "Fotoğraf açıkça kare şeklindeki binaya bağlı bir uzaylı piramitini gösteriyor." dedi.

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NASA yayınladı! Şoke eden görüntü...

"UZAYLILARA AİT BİR ÜS"
UFO uzmanı Scott C Waring "Mars üzerinde bulunan antik bir uzay üssü neye benzerdi?" sorusunu sorduktan sonra, "NASA'nın arşivinden çıkan bu fotoğraf, bu soruyu açıklıyor.

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NASA yayınladı! Şoke eden görüntü...

Fotoğrafın altında uzaylılara ait bir yapı var. Gerçekten buradaki yapı, tünel ile birbirine bağlanan piramit ve kare şeklinde binalardan oluşuyor." açıklamasında bulundu. "Durumun böyle olması, o yapıyı inşa eden uzaylıların sadece gezegenin etrafında serbestçe dolaşmadıkları, bunun yanında güvende olmak için tüneller inşa ettiklerini anlatıyor."

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NASA yayınladı! Şoke eden görüntü...

UFO avcısına göre, NASA'nın fotoğrafındaki uzaylı üssü, Kızıl Gezegenin etrafına yayılmış yüzlerce uzaylı yapısından sadece bir tanesi.

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NASA yayınladı! Şoke eden görüntü...

Waring, UFO meraklıları topluluğunda, uzaylı faaliyetlerini kanıtlamak için Mars ve Ay'ın çekilmiş binlerce fotoğraf��nı tarayan biri olarak tanınıyor.