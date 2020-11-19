PS5 Türkiye'de satışa çıktı: PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Sony PS5 oyunları neler?

PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? Hiç görülmeyen yeni oyun olanakları sağlayan, ultra yüksek hızlı SSD'li yeno oyun konsolu PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş sona erdi.İlk olarak farklı ülkelerde satışa çıkan oyun konsolu, 19 Kasım itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı. PS5 Türkiye fiyatı ve yeni oyun bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Sony PS5 oyunları neler? İşte cevaplar...