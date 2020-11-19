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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri PS5 Türkiye'de satışa çıktı: PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Sony PS5 oyunları neler? PS5 Türkiye'de satışa çıktı: PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Sony PS5 oyunları neler?
Oyuncuların merakla beklediği PlayStation 5 Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarımıyla göz kamaştıran oyun konsolunun Türkiye satış fiyatı merak ediliyordu. Ürünün satışa çıkmasıyla birlikte fiyatı da belli oldu. 3D ses özelliğine sahip kablosuz kulaklık ile oyun oynamayı doruklara çıkaran PS5 ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Sony PS5 oyunları neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:46
PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? Hiç görülmeyen yeni oyun olanakları sağlayan, ultra yüksek hızlı SSD'li yeno oyun konsolu PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş sona erdi.İlk olarak farklı ülkelerde satışa çıkan oyun konsolu, 19 Kasım itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı. PS5 Türkiye fiyatı ve yeni oyun bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Sony PS5 oyunları neler? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR PS5 TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI
Heyecanla beklenen PS5 için bekleyiş sona erdi. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 19 Kasım'da Türkiye'de satışa çıktı.
PS5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
PS5'in fiyatı 8.299 TL olarak satışa sunuldu.
PS5 OYUNLARI NELER?
Playstation'un resmi internet adresinde PS5 oyunları duyuruldu.
İşte o oyunlar:
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Özgün bir Spider-Man olmak için inanılmaz ve patlayıcı yeni güçlerinde ustalaşırken yeni kahramanımız Miles Morales'in yükselişini deneyimleyin.