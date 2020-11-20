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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Sosyal medyada yayılan resimlerde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Görenlerin çözerken zorlandığı bu testteki her sorunuz için sadece 1 dakikanız var. Peki siz 1 dakika içerisinde o detayları fark edebilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:29
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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin?

Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?

Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?

Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?

Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?

Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?