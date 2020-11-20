Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Sosyal medyada yayılan resimlerde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Görenlerin çözerken zorlandığı bu testteki her sorunuz için sadece 1 dakikanız var. Peki siz 1 dakika içerisinde o detayları fark edebilecek misiniz?