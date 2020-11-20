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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz? Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı hemen bulabilecek misiniz?
Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Sosyal medyada yayılan resimlerde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Görenlerin çözerken zorlandığı bu testteki her sorunuz için sadece 1 dakikanız var. Peki siz 1 dakika içerisinde o detayları fark edebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:29
Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin?
Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun. GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?
Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.
Kamp alanında yanlış bir şeyler var...
Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?