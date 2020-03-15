On binlercesi teslim edildi! Güvenlikte yerli ve milli damga! 'METE' emin ellerde... Güvenlik güçleri yerli ve milli tabanca "Mete"yle kuşanıyor. On binlercesi güvenlik güçlerine teslim edildi. Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerinin silahları, ateş gücü yüksek 200 binden fazla tabancayla değiştiriliyor. Üretimi hedeflenen 280 bin tabancanın büyük bölümü güvenlik güçlerine teslim edildi. Giriş Tarihi: 15.03.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 15:41
On binlercesi teslim edildi! Güvenlikte yerli ve milli damga! 'METE' emin eller...
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan özgün yerli tabanca "Mete"nin sayısı 200 bini aştı.
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On binlercesi teslim edildi! Güvenlikte yerli ve milli damga! 'METE' emin eller...
Güvenlik birimlerinin hafif ve etkin bir silaha sahip olması amacıyla üretilen özgün yerli tabanca Mete'nin, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe alındı.
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On binlercesi teslim edildi! Güvenlikte yerli ve milli damga! 'METE' emin eller...
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "
SF Mete", Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ise " TP9 Mete" tabancalarını üretiyor. SAR9 HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
On binlercesi teslim edildi! Güvenlikte yerli ve milli damga! 'METE' emin eller...
İki şirketin toplamda 280 binden fazla Mete tabancası üretmesi öngörülüyor. Büyük bölümü teslim edilen tabancaların 180 binden fazlasının üretimini Sarsılmaz, 100 binden fazlasının üretimini ise Samsun Yurt Savunma üstleniyor.
On binlercesi teslim edildi! Güvenlikte yerli ve milli damga! 'METE' emin eller...
Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında ortaya konulan bu tabancalarla güvenlik güçleri tarafından kullanılan silahlar, ateş gücü yüksek olanlarla değiştiriliyor.
Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, partiler halinde teslimatlar gerçekleştiriyor.