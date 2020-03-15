Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi? Google uyardı: Hemen silin yoksa başınız yanabilir

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan uygulamalar ve programlar mevcut. Google tarafından açıklanan listede, akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan bu uygulamalar tek tek ortaya çıktı. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Peki Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi?