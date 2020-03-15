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Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi? Google uyardı: Hemen silin yoksa başınız yanabilir

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan uygulamalar ve programlar mevcut. Google tarafından açıklanan listede, akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan bu uygulamalar tek tek ortaya çıktı. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Peki Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Giriş Tarihi: 15.03.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 08:18
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Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi? Google uyardı: Hemen silin yoksa başınız yanabilir

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

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Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi? Google uyardı: Hemen silin yoksa başınız yanabilir

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi? Google uyardı: Hemen silin yoksa başınız yanabilir

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi? Google uyardı: Hemen silin yoksa başınız yanabilir

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi? Google uyardı: Hemen silin yoksa başınız yanabilir

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.