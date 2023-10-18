Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı

GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili birçok spekülasyon olsa da oyunseverlerin heyecanı her geçen gün artıyor. Oyunun geliştirme sürecinin tamamlanması için daha fazla zaman gerekebilir, ancak sonuçta bu büyük tanıtım ve çıkış tarihi beklendiği gibi heyecan verici olacak gibi görünüyor.