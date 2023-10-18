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Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı

Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA 6, oyun dünyasının büyük bir heyecanla beklediği ve merakla sızan bilgilere odaklanan bir konu haline geldi. Rockstar Games, geleneksel olarak projelerini gizli tutar ve oyunlarını duyurmak için beklenmedik zamanlar tercih eder. Peki GTA 6 çıkış tarihi ne zaman? GTA 6 ne zaman duyurulacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 14:45
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Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı

Rockstar Games'in GTA 6 projesini onaylaması, oyunseverler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Oyunun çıkış tarihi hakkında çıkan söylentiler ve tahminler, oyun dünyasında büyük bir konuşma konusu haline geldi. İnternet ve oyun topluluğu, çıkış tarihi hakkında dolaşan pek çok spekülasyonla dolup taşıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı

GTA 6 RAFLARA NE ZAMAN GELECEK?

Oyun dünyasının gündemini meşgul eden konulardan biri, Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'ın CEO'su Strauss Zelnick'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı oldu. Bu ses kaydında, GTA 6'nın Ekim 2023'te duyurulacağı ve Ekim 2024'te piyasaya sürüleceği iddia edildi. Bu bilgi, oyunseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

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Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı

SES KAYDI NE KADAR GERÇEK?

İnternet üzerinden ses kaydının kaldırılmasının ardından, oyunseverler ve kullanıcılar arasında farklı iddialar ve tartışmalar hızla yayıldı. Bazı kişiler, bu ses kaydının gerçekliğini sorgulayarak, yapay zeka tarafından üretildiğini öne sürdü. Bu iddiaların temelinde ise CEO'nun romen rakamı olan VI'yi 'altı' yerine 'vee-eye' şeklinde okuduğu görüşü bulunuyor. Bu dil ayrımı, sızıntının gerçekliği konusundaki şüpheleri artırdı.

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Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı

Diğer bir bakış açısı ise GTA 6'nın çıkış tarihinin oldukça yakın olabileceği ve geliştirme sürecinin hala tamamlanmamış olabileceği yönünde. Oyunseverler arasında, bu ses kaydının gerçekliği konusunda farklı düşünceler mevcut. Kimileri, bu tarihin heyecan verici bir haber olduğunu düşünerek sabırsızlıkla beklerken, kimileri ise dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı

GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili birçok spekülasyon olsa da oyunseverlerin heyecanı her geçen gün artıyor. Oyunun geliştirme sürecinin tamamlanması için daha fazla zaman gerekebilir, ancak sonuçta bu büyük tanıtım ve çıkış tarihi beklendiği gibi heyecan verici olacak gibi görünüyor.