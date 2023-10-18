18 Ekim 2023, Çarşamba
Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı
Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA 6, oyun dünyasının büyük bir heyecanla beklediği ve merakla sızan bilgilere odaklanan bir konu haline geldi. Rockstar Games, geleneksel olarak projelerini gizli tutar ve oyunlarını duyurmak için beklenmedik zamanlar tercih eder. Peki GTA 6 çıkış tarihi ne zaman? GTA 6 ne zaman duyurulacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 14:45
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