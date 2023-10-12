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Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü (12.10.2023 Perşembe) sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 1 sene boyunca kesintisiz olarak sinyal alınmayan cep telefonları "IMEI" havuzundan çıkartılacak. Peki, milyonları ilgilendiren yönetmelik ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:28
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Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Peki, milyonları ilgilendiren yönetmelik ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son dakika haberinin detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi

"SİYAH LİSTEYE DAHİL EDİLECEK"

Buna göre, kurumun MCKS'sinde kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri "siyah liste"ye alınacak.

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Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi

Daha önce bu süre 7 yıldı.

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Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi

112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlar ise teknik imkanlar dahilinde tespit edilebilmeleri halinde bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

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Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi

Kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın bir abone numarasıyla tekrar kullanılması halinde cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek.