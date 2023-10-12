12 Ekim 2023, Perşembe
Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi
Resmi Gazete'nin bugünkü (12.10.2023 Perşembe) sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 1 sene boyunca kesintisiz olarak sinyal alınmayan cep telefonları "IMEI" havuzundan çıkartılacak. Peki, milyonları ilgilendiren yönetmelik ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:28
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9