Kullanılmayan cep telefonları için flaş karar! Resmi Gazete’de ilan edildi

"SİYAH LİSTEYE DAHİL EDİLECEK"

Buna göre, kurumun MCKS'sinde kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri "siyah liste"ye alınacak.