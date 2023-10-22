Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…

Heyecanlı bekleyiş için zaman iyi kısaldı. Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği TB3 tekerlerini kesme testini başarı ile tamamladı. Artık uçuş aşamasına gelen insansız hava aracı daha büyük kanat uzunluğu, katlanabilir kanatlar, daha yüksek hız, iki katı faydalı yük taşıma kapasitesi ve daha dikkat çeken birçok özelliği dünyanın ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte TB3 SİHA'nin özellikleri