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Haberler Galeri Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…

Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…

Heyecanlı bekleyiş için zaman iyi kısaldı. Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği TB3 tekerlerini kesme testini başarı ile tamamladı. Artık uçuş aşamasına gelen insansız hava aracı daha büyük kanat uzunluğu, katlanabilir kanatlar, daha yüksek hız, iki katı faydalı yük taşıma kapasitesi ve daha dikkat çeken birçok özelliği dünyanın ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte TB3 SİHA'nin özellikleri

Giriş Tarihi: 22.10.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 16:04
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Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, teker kesme testini başarı ile tamamladı. Uçuşa hazır hale geldiğinin göstergesi olan bu testin sonucunu ise Baykar ve şirketin CEO'su Selçuk Bayraktar şirketin resmi sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerini daha güçlü icra etmeyi hedefliyor. Bir önceki versiyonuna göre daha büyük yani 2 metre daha fazla kanat açığına sahip SİHA iki katı faydalı yük taşıma kapasitesi sunuyor.

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Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…

Ayrıca selefine kıyasla daha hızlı olan insansız hava aracı, katlanabilir yapısı ile TCG ANADOLU gibi kısa pistli gemiler ve platformlarda büyük yer tasarrufu sağlıyor. İşte TB3 SİHA'nin özellikleri ve teker kesme testi videosu….

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Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…

TB3 SİHA TEKER TESTİ

Baykar resmi sosyal medya hesabından TB3 SİHA'nın teker kesme videosunu paylaştı. Yerli SİHA testte motoru çalıştırarak pistte ilerliyor. Uçuş süratine ulaştığında ise kısa süreliğine birkaç metre yükselerek geri iniyor. Söz konusu test TB3'ün uçuşa hazır olduğunu gösteriyor.

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Yerli SİHA TB3 teker kesme testini tamamladı! Katlanabilir kanatlar ile 2 katı daha fazla yük taşıyabiliyor! İşte yeni TB3’ün özellikleri…