iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

Teknoloji devi Apple, Haziran ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iOS 17 işletim sisteminin yeni özelliklerini duyurdu. Kullanıcılarına daha gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen iOS 17, Eylül ayında iPhone 15 modeliyle birlikte resmi olarak kullanıma sunulacak. Ancak, iOS 17 güncellemesinin tüm iPhone modellerine yönelik bir güncelleme olmayacağı da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar...