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Haberler Galeri iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

Teknoloji devi Apple, Haziran ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iOS 17 işletim sisteminin yeni özelliklerini duyurdu. Kullanıcılarına daha gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen iOS 17, Eylül ayında iPhone 15 modeliyle birlikte resmi olarak kullanıma sunulacak. Ancak, iOS 17 güncellemesinin tüm iPhone modellerine yönelik bir güncelleme olmayacağı da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 18:17
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iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

Apple, Haziran ayındaki etkinliğinde iOS 17'nin öne çıkan yeni özelliklerini duyurarak teknoloji dünyasını heyecanlandırdı. Bu yeni işletim sistemi, Eylül ayının gelmesiyle birlikte iPhone 15 modeliyle beraber kullanıcıların hizmetine sunulacak. Ancak, beklenen güncelleme tüm iPhone modellerini kapsamayacak. Peki iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

iOS 17 GELMEYECEK iPHONE MODELLERİ BELLİ OLDU

Apple, düzenlediği etkinlik sonrası iOS 17 güncellemesini alacak iPhone modellerini de paylaştı. Paylaşılan listeye göre iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri de belli oldu.

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iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

Buna göre iOS 17 iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve diğer eski iPhone modellerine gelmeyecek.

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iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 17'nin Ağustos ayı itibariyle global pazarda dağıtıma çıkması bekleniyor.

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iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max

iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

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iPhone SE 2022