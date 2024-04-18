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Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...

Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Threads ile ilgili Rekabet Kurumu kararı nedeniyle ülkemizde 29 Nisan 2024 itibarıyla kullanılamayacağı duyurulmuştu. O ülkede TikTok için kararını duyurdu. 18 Nisan itibarıyla TikTok o ülkede erişime kapıtıldı. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:17
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Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...

Birçok ülkede tartışmalı olan sosyal medya platformlarından biri TikTok için o ülkede karar çıktı. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandığı açıklandı. Bugün itibarıyla ülkede, kullanıcılar sosyal medya platformu TikTok'a Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.

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Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...

TikTok Erişim Kısıtlaması

Kırgızistan'da, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandı. Ülkede, kullanıcılar bugün itibarıyla Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden TikTok uygulamasına erişim sağlayamadılar.

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Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...

Ancak, cep telefonlarından Apple ve Google Play Store üzerinden indirilen TikTok uygulaması hala kullanılabilir durumda.

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Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...

Kültür Bakanlığı Kararı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz etkileyebilecek bilgilerden korumak amacıyla TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.

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Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...

Bu kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığı'na başvurulmuştu.