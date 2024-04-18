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Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...
Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Threads ile ilgili Rekabet Kurumu kararı nedeniyle ülkemizde 29 Nisan 2024 itibarıyla kullanılamayacağı duyurulmuştu. O ülkede TikTok için kararını duyurdu. 18 Nisan itibarıyla TikTok o ülkede erişime kapıtıldı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:17Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:17