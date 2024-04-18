Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Thedars sonrası TikTok için de...

Birçok ülkede tartışmalı olan sosyal medya platformlarından biri TikTok için o ülkede karar çıktı. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandığı açıklandı. Bugün itibarıyla ülkede, kullanıcılar sosyal medya platformu TikTok'a Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.