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Photoshop değil hepsi gerçek! Görenler gözlerine inanamıyor

Her gün internette birbirinden ilginç yüzlerce kare görüyoruz. Ancak bu karelerin birçoğu çeşitli fotoğraf hilelerini barındırıyor. Dijital manipülasyon tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, karşımıza çıkan fotoğraflara inanmakta zorlandığımız anlar da arttı. Ancak doğru yerde, doğru zamanda ve doğru tekniklerle çekilen fotoğraflar da, algılarımızı zorlayabiliyor. Herhangi bir program kullanılmayan ancak görenlerin inanmakta zorlandığı fotoğraflara örnekler...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:00
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Photoshop değil hepsi gerçek! Görenler gözlerine inanamıyor
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Photoshop değil hepsi gerçek! Görenler gözlerine inanamıyor
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Photoshop değil hepsi gerçek! Görenler gözlerine inanamıyor
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Photoshop değil hepsi gerçek! Görenler gözlerine inanamıyor
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Photoshop değil hepsi gerçek! Görenler gözlerine inanamıyor
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