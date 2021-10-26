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WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı bulunan popüler iletişim uygulaması WhatsApp'tan kullanıcılarına kötü haber! 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. Eski ve artık güncelleme almayan telefonlarını desteğini kesen Facebook uygulamasının bu kararının ardından birçok telefonda WhatsApp kullanılamayacak. İşte; 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar listesi…

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:44
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WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…

1 Kasım'dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Samsung, iPhone, LG, Sony gibi telefonların bazı modellerinde WhatsApp programı kullanılamayacak. Eski ve artık güncelleme almayan telefonlara desteğini kesecek WhatsApp birçok telefonda da artık kullanılamayacak. Bunlar arasında çok kullanılan modeller de bulunuyor.

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WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…

1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:

Apple:

iPhone SE;

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WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

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WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

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WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;