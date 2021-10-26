WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…

1 Kasım'dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Samsung, iPhone, LG, Sony gibi telefonların bazı modellerinde WhatsApp programı kullanılamayacak. Eski ve artık güncelleme almayan telefonlara desteğini kesecek WhatsApp birçok telefonda da artık kullanılamayacak. Bunlar arasında çok kullanılan modeller de bulunuyor.