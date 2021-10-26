26 Ekim 2021, Salı
WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…
Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı bulunan popüler iletişim uygulaması WhatsApp'tan kullanıcılarına kötü haber! 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. Eski ve artık güncelleme almayan telefonlarını desteğini kesen Facebook uygulamasının bu kararının ardından birçok telefonda WhatsApp kullanılamayacak. İşte; 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar listesi…
Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:44
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