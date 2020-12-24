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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kullanıcılar şaşkın... WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak! Liste açıklandı! Sizde kontrol edin Kullanıcılar şaşkın... WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak! Liste açıklandı! Sizde kontrol edin
Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip uygulamaları arasında bulunan WhatsApp kötü haberi duyurdu. WhatsApp yeni güncellemesi sonrasında bazı telefonlarla ilişkisini kesecek ve artık çalışmayacak. Geçtiğimiz yıllar içinde, "WhatsApp'ın bazı telefonlarda çalışmayacağı" konusu birçok kez gündeme geldi. Yeni gelişmelerin ardından WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonlar sorgulanmaya başladı.
Giriş Tarihi: 24.12.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 20:28
WhatsApp yaklaşık 2 milyar kullanıcısı ile dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olarak ön plana çıkıyor. WhatsApp güncellemeleri hakkında haberler her geçen gün gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içinde WhatsApp'ın birden fazla özelliği hakkında raporlar yayınlandı. Bazıları uygulamaya entegre edildi, bazıları ise şu anda beta test aşamasında. Ancak güncellemelerin ardından bir iddia gündeme bomba gibi düşüyor. Açıklamaya göre, WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
WhatsApp'ın tabii ki destek sayfası bulunuyor. Bu sayfada hem Android hem de iOS için birçok detay var. Sıkça sorulan soruların yanıtları yer alıyor. Ancak WhatsApp destek sayfasında bir değişiklik yaptı. Normalde uygulamanın çalışmayacağı telefonlar ayrı ayrı açıklanırdı, bu sefer farklı bir yol izlendi.
WhatsApp güncellediği destek sayfasında iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp'ı kullanamayacağını bildirdi. Yani iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam edebilecek. Android tarafında ise 4.0.3 sürümünden daha eski versiyonlara sahip telefonlar için maalesef ki artık WhatsApp çalışmayacak.
Facebook'a bağlı olan WhatsApp'a göre, 2021'den itibaren yukarıda saydığımız sürümlerden daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak. SSS destek sayfasında WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren WhatsApp'ın çeşitli Apple veya Android telefonlarda çalışmayacağını bildirmiş oldu.
Bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor. Uygulamalar veri ihlallerinden kullanıcıları korumak adına güvenlik yamaları ile güncelleniyor. Eski model telefonlarda ise bu güncellemeler aksıyor. Bu nedenle uygulamalar güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda tabiri caizse 'uygulamanın kullanılması engelleniyor'.