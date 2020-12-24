Kullanıcılar şaşkın... WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak! Liste açıklandı! Sizde kontrol edin

WhatsApp yaklaşık 2 milyar kullanıcısı ile dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olarak ön plana çıkıyor. WhatsApp güncellemeleri hakkında haberler her geçen gün gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içinde WhatsApp'ın birden fazla özelliği hakkında raporlar yayınlandı. Bazıları uygulamaya entegre edildi, bazıları ise şu anda beta test aşamasında. Ancak güncellemelerin ardından bir iddia gündeme bomba gibi düşüyor. Açıklamaya göre, WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmayacak.