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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp'tan son dakika hamlesi: Elinde bu marka telefonu olanlar dikkat! Artık kullanılmayacak WhatsApp'tan son dakika hamlesi: Elinde bu marka telefonu olanlar dikkat! Artık kullanılmayacak Son dakika haberi... WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, uygulamanın çalışmayacağı telefonların listesi belli oldu. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Dünyada en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefonların hangileri olduğu açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:45
Son dakika... WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşanıyor. Facebook'un bünyesine geçen ve yeni özellikleriyle dikkat çeken popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kritik hamle geldi. Yılbaşı için geri sayım başlarken, hangi telefonlarda uygulamanın desteklenmeyeceği merak ediliyordu. O liste son dakika açıklaması ile duyuruldu. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması, 2020'nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe son verecek.
Whatsapp güncellediği destek sayfasında iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık Whatsapp'ı kullanamayacağını duyurdu.
Başka bir deyişle iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar Whatsapp kullanmaya devam edebilecek.
NTV'de yer alan habere göre, 2021'den itibaren iOS9'dan daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda Whatsapp çalışmayacak.