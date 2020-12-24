WhatsApp'tan son dakika hamlesi: Elinde bu marka telefonu olanlar dikkat! Artık kullanılmayacak

Son dakika haberi... WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, uygulamanın çalışmayacağı telefonların listesi belli oldu. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Dünyada en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefonların hangileri olduğu açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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