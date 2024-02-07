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Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı
2024 yılının en güçlü ve hızlı cihazlarının listesi AnTuTu tarafından listelendi. Söz konusu listeye bakıldığında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip cihazlar ön plana çıkıyor. İşte Android cihaz almadan bakmanız gereken o liste….
Giriş Tarihi: 07.02.2024 17:41Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 17:41