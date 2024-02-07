Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

Akıllı telefon üreticileri arasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Markalar yep yeni teknolojilere sahip amiral gemilerinin tanıtımlarını tek tek yaparak piyasa sürüyor. Android cihaz sahibi olacaklar ise ne yazık ki ünlü markaların modellerini araştırırken bu detaya dikkat etmiyor. Listeye bakıldığında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip cihazların gösterdiği performans dikkat çekiyor. Listenin tamamı Qualcomm'un son işlemcisinden güç alıyor. Cihazları teste tabi tutan platformlardan biri olan AnTuTu ise yılının en hızlı cihazlarını ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 detayı resmen gözler önüne seriyor. İşte merak edilen o cihazlar…

2024 YILININ EN HIZLI ANDROİD TELEFON MODELLERİ