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Haberler Galeri Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

2024 yılının en güçlü ve hızlı cihazlarının listesi AnTuTu tarafından listelendi. Söz konusu listeye bakıldığında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip cihazlar ön plana çıkıyor. İşte Android cihaz almadan bakmanız gereken o liste….

Giriş Tarihi: 07.02.2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 17:41
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Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

Akıllı telefon üreticileri arasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Markalar yep yeni teknolojilere sahip amiral gemilerinin tanıtımlarını tek tek yaparak piyasa sürüyor. Android cihaz sahibi olacaklar ise ne yazık ki ünlü markaların modellerini araştırırken bu detaya dikkat etmiyor. Listeye bakıldığında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip cihazların gösterdiği performans dikkat çekiyor. Listenin tamamı Qualcomm'un son işlemcisinden güç alıyor. Cihazları teste tabi tutan platformlardan biri olan AnTuTu ise yılının en hızlı cihazlarını ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 detayı resmen gözler önüne seriyor. İşte merak edilen o cihazlar…

2024 YILININ EN HIZLI ANDROİD TELEFON MODELLERİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

1) ROG 7 Pro – 1 milyon 330 bin 011 puan

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Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

2) Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 304 bin 757 puan

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Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

3) Xiaomi 13 Pro – 1 milyon 280 bin 444 puan

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Kimse listeye bakmıyor! 2024’ün en güçlü Android cihazları belli oldu! Snapdragon 8 Gen 2 resmen listeyi kapladı

4) Xiaomi 13 – 1 milyon 275 bin 164 puan