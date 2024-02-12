HaberlerGaleriNokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları
Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları
Geçtiğimiz yıl en çok satışa sunulan telefon modellerinin listesi belli oldu. Yayınlanan listeye bakıldığında en çok satılan model, tüm zamanların satış rekorunu elinde bulunduran Nokia 1100'dan 7 kat daha az bir rakama ulaştı. 2023 yılında en çok satın alınan telefon modelleri ve tüm zamanların satış şampiyonları…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:16Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:16