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Haberler Galeri Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları

Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları

Geçtiğimiz yıl en çok satışa sunulan telefon modellerinin listesi belli oldu. Yayınlanan listeye bakıldığında en çok satılan model, tüm zamanların satış rekorunu elinde bulunduran Nokia 1100'dan 7 kat daha az bir rakama ulaştı. 2023 yılında en çok satın alınan telefon modelleri ve tüm zamanların satış şampiyonları…

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:16
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Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları

2023 yılında en çok satışa sunulan telefon modelleri belli oldu. Akıllı telefon üreticileri 2024 yılında satılacak telefonlarını 2023 yılının son aylarında piyasaya sürerek yeni yıldaki rekabet için kolları çoktan sıvadı. Geçtiğimiz yılı zirvede kaptan Apple iPhone modelleri ile zirveyi yine kimselere kaptırmadı. İlk 5 sırada iPhone'nun en çok beğenilen amiral gemileri yer alırken ilk sıralarda 2024 yılı için satışa sunduğu cihaz dahi yer alıyor. Kısa sürede yakaladığı satış başarısı cihazın şimdiden ilk sıralarda yer almasına neden oldu. İşte 2023 ve tarih boyu en çok satışa sunulan telefonların listesi…

2023 YILINDA EN ÇOK SATILAN AKILLI TELEFON MODELLERİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları

1) iPhone 14 Pro Max – 34 milyon

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Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları

2) iPhone 15 Pro Max – 33 milyon

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Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları

3) iPhone 14 – 29 milyon

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Nokia 1100’ın kıyısından bile geçemediler! Apple’ın 7 kat daha fazla satış yapması lazım! İşte 2023’ün şampiyonlarının satış rakamları

4) iPhone 14 Pro 29 milyon