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KAAN’ın ilk uçuşunda geri sayım! Kanatları 2 F16'yı taşıyabilecek güce sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin dünyaya meydan okuyarak sahaya sürdüğü Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunda tarih belli oldu. Öte yandan üstün özellikleri ile öne çıkan milli gururumuz KAAN'ın kanatları 2 F16'yı taşıyabilecek güce sahip. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:39
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KAAN’ın ilk uçuşunda geri sayım! Kanatları 2 F16’yı taşıyabilecek güce sahip

Türk savunma sanayisinin kritik öneme sahip dev projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN'da nefesler tutuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KAAN’ın ilk uçuşunda geri sayım! Kanatları 2 F16’yı taşıyabilecek güce sahip

"KAAN BU AY İÇERİSİNDE HAVALANACAK"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın bu ay içerisinde havalanarak gök vatanla buluşacağını belirtti.

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KAAN’ın ilk uçuşunda geri sayım! Kanatları 2 F16’yı taşıyabilecek güce sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin dünyaya meydan okuyarak sahaya sürdüğü Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunda tarih belli oldu.

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KAAN’ın ilk uçuşunda geri sayım! Kanatları 2 F16’yı taşıyabilecek güce sahip

Diğer yandan üstün özellikleri ile öne çıkan milli gururumuz KAAN'ın kanatları 2 F16'yı taşıyabilecek güce sahip.

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KAAN’ın ilk uçuşunda geri sayım! Kanatları 2 F16’yı taşıyabilecek güce sahip

İLK TEST BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
İlk taksi testi Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilen isim babası Devlet Bahçeli olan KAAN, özellikleriyle göz dolduruyor.