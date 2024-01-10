KAAN’ın ilk uçuşunda geri sayım! Kanatları 2 F16'yı taşıyabilecek güce sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin dünyaya meydan okuyarak sahaya sürdüğü Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunda tarih belli oldu. Öte yandan üstün özellikleri ile öne çıkan milli gururumuz KAAN'ın kanatları 2 F16'yı taşıyabilecek güce sahip. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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