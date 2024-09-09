09 Eylül 2024, Pazartesi
Apple'ın yeni modeli İPhone 16 tanıtıldı! Türkiye'ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?
Apple'ın dünyada en çok satan ürün olan iPhone yeni modeliyle görücüye çıktı. iPhone 16 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Yeni iPhone 16, kamerayı tek dokunuşla etkinleştirmek için özel bir düğmeye sahip olacak. Türkiye'ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.09.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:15