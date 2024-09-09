09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Apple'ın yeni modeli İPhone 16 tanıtıldı! Türkiye'ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Apple'ın yeni modeli İPhone 16 tanıtıldı! Türkiye'ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Apple'ın dünyada en çok satan ürün olan iPhone yeni modeliyle görücüye çıktı. iPhone 16 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Yeni iPhone 16, kamerayı tek dokunuşla etkinleştirmek için özel bir düğmeye sahip olacak. Türkiye'ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:15
iPhone 16 tanıtıldı! 16 Pro Max ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler?

iPhone 16 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.

iPhone 16 tanıtıldı! 16 Pro Max ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler?

TASARIMI NASIL?
iPhone 16 özelliklerine göz attığımızda tasarımla başlayabiliriz. Bu yeni modeldeki arka kameralar, geçen sene çıkan iPhone 15'teki gibi çapraz dizaynda değil, dikey şekilde yerleştirilmiş. Bir diğer tasarımsal yenilik ise Eylem düğmesi.

iPhone 16 tanıtıldı! 16 Pro Max ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler?

iPhone 15 serisinin Pro modellerinde yer alan Eylem düğmesi, iPhone 16'ya yerleştirildi. Bu düğme, bastığınızda Ayarlar uygulaması üzerinden atanan işlevi yerine getiriyor. Örneğin kamerayı açma, el fenerini açma veya VoiceOver gibi birçok işlev seçeneği var. Bu, önemli bir iPhone 16 özelliği.

iPhone 16 tasarımında bir önemli yenilik daha var. Bu da Yakalama tuşu. Telefonun sağ tarafında yer alan bu tuş ise fotoğraf çekimini ve video kaydı almayı daha kolay hale getiriyor. Bu bağlamda pratiklik kattığını söyleyebiliriz.

iPhone 16 tanıtıldı! 16 Pro Max ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler?

EKRAN
iPhone 16 ekran özellikleri de dikkat çekiyor. Öyle ki akıllı telefon, 6.1 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. 2000 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

iPhone 16 tanıtıldı! 16 Pro Max ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler?

iPhone 16'nın ekran yenileme hızı, son yıllarda uygun fiyatlı akıllı telefonlarda bile 120 Hz'in standart hale gelmesiyle kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından olumsuz karşılanmış durumda. Apple'ın hala 60 Hz kullanmaya devam etmesi, akıllı telefon dünyasında dalga konusu olacak gibi görünüyor.