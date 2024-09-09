Apple'ın yeni modeli İPhone 16 tanıtıldı! Türkiye'ye ne zaman gelecek? Özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

iPhone 15 serisinin Pro modellerinde yer alan Eylem düğmesi, iPhone 16'ya yerleştirildi. Bu düğme, bastığınızda Ayarlar uygulaması üzerinden atanan işlevi yerine getiriyor. Örneğin kamerayı açma, el fenerini açma veya VoiceOver gibi birçok işlev seçeneği var. Bu, önemli bir iPhone 16 özelliği.

iPhone 16 tasarımında bir önemli yenilik daha var. Bu da Yakalama tuşu. Telefonun sağ tarafında yer alan bu tuş ise fotoğraf çekimini ve video kaydı almayı daha kolay hale getiriyor. Bu bağlamda pratiklik kattığını söyleyebiliriz.