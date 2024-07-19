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Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne? 19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi? İşte mavi ekran hatasının çözümü...

Bugün, 19 Temmuz 2024 tarihinde internet kullanıcıları, erişim sorunları ve çeşitli sistem aksaklıklarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle bazı banka sistemlerinde yaşanan problemler ve internet erişimindeki kesintiler, kullanıcıların günlük işlerini aksatıyor. Peki, Crowdstrike nedir, ne anlama gelir? Microsoft HTTP/1.1 503 hatası nedir? İşte tüm detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 14:00 Güncelleme: 19.07.2024 14:19
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Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne?19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi, ne zaman çözülecek?

19 Temmuz 2024'te, internet kullanıcıları çevrimiçi hizmetlerde büyük erişim sorunlarıyla karşılaştı. Bu kesintiler sadece internete erişimi değil, bazı banka sistemlerini de etkiledi. Kullanıcılar, "Crowdstrike nedir? İnternet çöktü mü? Neden bağlanamıyorum?" gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte bu erişim sorunlarına dair tüm detaylar!

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Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne?19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi, ne zaman çözülecek?

CrowdStrike Güncellemesi Küresel Kesintiye Neden Oldu

19 Temmuz 2024 tarihinde, dünya genelinde internet kullanıcıları ve birçok büyük şirket, siber güvenlik firması CrowdStrike kaynaklı büyük bir teknik aksaklıkla karşı karşıya kaldı. Sorun, CrowdStrike'ın Windows sunucularına gönderdiği hatalı bir güncellemeden kaynaklandı ve çok sayıda cihazda "mavi ekran hatası" oluşmasına sebep oldu.

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Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne?19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi, ne zaman çözülecek?

Sorun Tepit Edildi

CrowdStrike'ın kurucularından George Kurtz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik kesintilerin kendi firmalarından kaynaklandığını doğruladı. Kurtz, kesintilerin Windows sunucularına gönderilen bir güncellemeden kaynaklandığını, ancak sorunun tespit edilerek çözüldüğünü ve Mac ile Linux işletim sistemlerinin etkilenmediğini belirtti. Kurtz, "Bu bir güvenlik sorunu ya da siber saldırı değil. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliği ve istikrarını sağlamak için tamamen teyakkuzda" dedi.

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Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne?19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi, ne zaman çözülecek?

CrowdStrike Hatası Nasıl Düzeltilir?

Şirket, mavi ekran hatası veren cihazların düzeltilmesi için şu adımları takip etmelerini önerdi:

📌Windows'u Güvenli Mod'da veya Windows Kurtarma Ortamı'nda başlatın.

📌C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

📌"C-00000291*.sys" adlı dosyayı bulun ve silin.

📌Cihazı normal şekilde yeniden başlatın.

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Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne?19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi, ne zaman çözülecek?

Antivirüs Devi CrowdStrike

CrowdStrike, dünya çapında havayolları, bankalar, süpermarket zincirleri gibi birçok büyük şirket tarafından Windows cihazların ve sunucularının güvenliğini sağlamak için kullanılan Falcon platformunun geliştiricisi olarak biliniyor.