Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne? 19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi? İşte mavi ekran hatasının çözümü...

Sorun Tepit Edildi

CrowdStrike'ın kurucularından George Kurtz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik kesintilerin kendi firmalarından kaynaklandığını doğruladı. Kurtz, kesintilerin Windows sunucularına gönderilen bir güncellemeden kaynaklandığını, ancak sorunun tespit edilerek çözüldüğünü ve Mac ile Linux işletim sistemlerinin etkilenmediğini belirtti. Kurtz, "Bu bir güvenlik sorunu ya da siber saldırı değil. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliği ve istikrarını sağlamak için tamamen teyakkuzda" dedi.