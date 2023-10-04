HaberlerGaleriiPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…
iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…
iPhone 15 kullanıcılarının ısınma ve ters şarj sorunu başı belada. Büyük bir heyecanla ön sipariş vererek yeni cihazlarına kavuşan bazı iPhone 15 kullanıcıları sorunun nasıl giderileceğini merak ediyor. Apple cephesinden ise güncellemeye ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 04.10.2023 23:18Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 23:30