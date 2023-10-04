iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

"iPhone'un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olabilecek birkaç durum tespit ettik. Aygıtı kurduktan veya geri yükledikten sonraki ilk birkaç gün boyunca, arka planda artan etkinlik nedeniyle aygıt daha sıcak hissedebilir. Ayrıca iOS 17'de bazı kullanıcıları etkileyen bir hata bulduk ve bu hata bir yazılım güncellemesiyle giderilecek.