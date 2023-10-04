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Haberler Galeri iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

iPhone 15 kullanıcılarının ısınma ve ters şarj sorunu başı belada. Büyük bir heyecanla ön sipariş vererek yeni cihazlarına kavuşan bazı iPhone 15 kullanıcıları sorunun nasıl giderileceğini merak ediyor. Apple cephesinden ise güncellemeye ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.10.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 23:30
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iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 15 yine satış rekorları kırmaya devam ediyor. Ön sipariş ile yeni telefonların büyük bir heyecanla kavuşan kullanıcıların ise cihazda yaşanan sorunlar ile başı beladan kurtulmuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

Yeni nesil işlemci ile gelen iPhone 15 ailesi kullanıcıların birçoğu aşırı ısınma şikayeti ile karşı karşıya kalırken bazı kullanıcılar ise şarj problemi yaşamaya devam ediyor. Apple ise aşırı ısınma sorunun yazılım güncellemesi ile düzeleceğini ifade ediyor.

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iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

iPHONE 15 KULLANICILARI AŞIRI ISINMA SORUNUNDAN ŞİKAYETÇİ!

Yeni nesil güçlü işlemci ile hayranlarının deneyimine sunulan iPhone 15 sahipleri cihazların aşırı ısınmasından şikayetçi. Apple ise konunun iOS 17.0.3 güncellemesi düzeleceğini açıkladı. İşte Apple tarafından yapılan açıklama;

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iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

"Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri sunar ve iPhone'un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olan bir sorunu çözer."

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iPhone 15 kullanıcılarının başı ciddi sorunlarla belada! Apple’ın sorunları nasıl düzelteceği merak ediliyor! İşte detaylar…

"iPhone'un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olabilecek birkaç durum tespit ettik. Aygıtı kurduktan veya geri yükledikten sonraki ilk birkaç gün boyunca, arka planda artan etkinlik nedeniyle aygıt daha sıcak hissedebilir. Ayrıca iOS 17'de bazı kullanıcıları etkileyen bir hata bulduk ve bu hata bir yazılım güncellemesiyle giderilecek.