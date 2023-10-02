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Haberler Galeri Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

Dünyanın en tehlikeli telefon modellerinin listesini sizler için bir araya getirdik. Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar daha birçok sağlık problemine neden olabiliyor. İşte vücuda en çok radyasyon yayan telefon modelleri…

Giriş Tarihi: 02.10.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 18:10
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Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

Akıllı telefon alacakların dikkat etmediği en büyük tehlikelerin başında Özgül Soğurma Oranı olarak da bilinen Specific Absorption Rate (SAR) değerleri kullanıcıların sağlığını ciddi manada olumsuz etkiliyor. Bu değer akıllı telefonların insan vücuduna yaydığı radyon miktarı anlamına geliyor. SAR değeri 1 gramlık doku başına düşen değerlerle ölçülüyor. W / Kg ölçü birimiyle ifade ediliyor. Yabana atılmayacak kadar zararlı olan bu tehlike adeta ölüm saçıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

Lakin bazı akıllı telefon modelleri bu değerlerin üzerinde SAR değerine sahip yani dokuya olması gerekenden fazla radyasyon yayıyor. İşte dünyanın en tehlikeli telefon modellerinin listesi…

YÜKSEK RADYASYONUN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLA

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Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

- Görüş alanında daralma

- Kalp rahatsızlıkları v kalp pilinin bozulma riski

- Hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski

- Yoğun stres ve yorgunluk hissi

- Kalıcı işitme bozuklukları

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Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

- Konsantrasyon ve dikkat bozulması.

- Embriyo gelişiminin zarar görmesi

- Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma

- Kadınlarda düşük riskinin artması

- Erkeklerde kısırlığa yol açma

- İşitmede geçici aksaklıklar oluşması

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Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

- Kan hücrelerinin bozulması

- Bas ağrıları ve sersemleme

- Bağışıklık sisteminin bozulması