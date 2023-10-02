Dünyanın en tehlikeli akıllı telefon modelleri: Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar birçok zararı var

Dünyanın en tehlikeli telefon modellerinin listesini sizler için bir araya getirdik. Beyin tümörü riskinden kısırlığa, kalıcı işitme kaybından kan hücrelerinde bozulmaya kadar daha birçok sağlık problemine neden olabiliyor. İşte vücuda en çok radyasyon yayan telefon modelleri…