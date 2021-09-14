iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük teknoloji devleri arasında yer alan ABD'li marka Apple'nın yeni ürün tanıtımı merakla bekleniyordu. Youtube üzerinden canlı yayınlanan tanıtımda iPhone 13 hakkında detaylar belli oldu. Apple'ın en yeni ürünü olan iPhone 13'ün ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?