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Haberler Galeri iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük teknoloji devleri arasında yer alan ABD'li marka Apple'nın yeni ürün tanıtımı merakla bekleniyordu. Youtube üzerinden canlı yayınlanan tanıtımda iPhone 13 hakkında detaylar belli oldu. Apple'ın en yeni ürünü olan iPhone 13'ün ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Giriş Tarihi: 14.09.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 23:13
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iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple'ın merakla beklenen ürünü iPhone 13'ün Türkiye fiyatı merakla bekleniyor. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında merakla beklenen iPhone 13 ailesi tanıtıldı. İşte, iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

IPHONE 13 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazlar 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtıldı.

iPhone 13 Mini'nin Türkiye fiyatı: 10.999 TL, iPhone 13'ün ise 11.999 TL olarak belirlendi.

Son olarak iPhone'ların ön siparişe çıkış tarihinin 24 Eylül olarak açıklandığını belirtelim.

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iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşan yeni nesil iPhone modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:


128 GB iPhone 13: 11.999 TL

256 GB iPhone 13: 12.999 TL

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iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

512 GB iPhone 13: 14.999 TL

128 GB iPhone 13 Pro: 15.999 TL

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iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

256 GB iPhone 13 Pro: 16.999 TL

512 GB iPhone 13 Pro: 18.999 TL

1 TB iPhone 13 Pro: 20.999 TL fiyat etiketiyle satılacak.