Yüz binlerce ilan yayınlandı! Yılda 353 bin dolara eleman arıyorlar
Sektörlerin birçoğuna ağır bir darbe vuran koronavirüs salgınına rağmen teknoloji şirketleri büyümeye ve personel almaya devam etti. Yazılım, yapay zeka, sistem geliştirma ve pazarlama gibi alanlarda geçen yıl yüz binlerce ilan yayınlandı. İşte Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Salesforce, Snap ve Uber gibi şirketlerin farklı konumlardaki çalışanlarına verdikleri maaşlar...
Giriş Tarihi: 15.09.2021
14:20 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
14:20
Temmuz ayı başlarında, ABD'li teknoloji endüstrisi derneği CompTIA, corona virüs pandemisi rağmen sektörde geçen yılın 10 ayında istihdam artışı yaşandığını açıkladı. Bununla birlikte dev teknoloji firmaları 2021'in ilk yarısı boyunca ABD'de 80 binden fazla personeli işe aldı. Google'ın ana şirketi Alphabet, yalnızca ikinci çeyrekte bünyesine 4 binden fazla çalışan kattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genel olarak, haziran ayında yazılım ve uygulama geliştiricileri, BT destek uzmanları ve proje yöneticileri, sistem mühendisleri ve mimarları ve en yüksek talep gören sistem analistleri için 300 binden fazla iş ilanı yayınlandı. Yapay zeka gibi gelişen teknolojideki işler ise açık pozisyonların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.
Diğer taraftan, ABD'li şirketlerin, H1-B vize programı kapsamında yabancı işçileri işe alırken maaş (veya bazı durumlarda maaş aralıkları) dahil olmak üzere çeşitli bilgileri ifşa etmesi gerekiyor. Bu,teknoloji devlerinin yetenek için neleri göze alabileceğine dair fikir veriyor.
Bu nedenle, bugünlerde sektördeki maaşların nasıl olduğu hakkında bir fikir edinmek için Business Insider, şirketlerin mühendisler ve diğer kilit rollerde çalışanlara ne kadar ödediğini öğrenmek için ABD Yabancı Çalışma Belgelendirme Ofisi'nin kalıcı ve geçici yabancı işçiler için ifşa verilerini analiz etti.
İŞTE TEKNOLOJİ DEVLERİNİN VERDİĞİ MAAŞLAR
GOOGLE
Google, genellikle çalışmak için en iyi yerlerden biri olarak lanse ediliyor ve buna uygun maaş veriliyor. Bir yazılım mühendisine geçen ay yılda 353 bin dolar maaş teklif edildi. Mühendis ekibinin başında bulunan birinin ise yıllık maaşı 475 bin dolar ile 650 bin dolar arasında değişiyor.
AMAZON
Amazon bulut çözümleri mimarlarına, konuma ve becerilere bağlı olarak yılda 90 bin 800 ile 185 bin dolar arasında ödeme yapıyor. Amazon'un Adam Selipsky tarafından yönetilen bulut birimi, baskın bulut bilişim işini desteklemek için teknik ve ticari yetenekleri işe almaya devam etti.
Business Insider, yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere, pazarlamacılara, satış görevlilerine, iş analistlerine ve daha fazlasına ne kadar ödediğini ortaya çıkarmak için Amazon'un bulut biriminin Ocak-Haziran ayları arasında başvurduğu 200'den fazla H-1B vizesini inceledi. Bu verilere göre en yüksek ücretli çalışanlar, taban maaş olarak 185 bin dolar kazanabiliyor.