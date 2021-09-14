14 Eylül 2021, Salı
TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye'nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor
Türkiye'nin en önemli teknoloji fuarlarından biri olan TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu önemli organizasyon 21-26 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, "Tekno Macera" projesi ile çocuklar ağırlanacak, ASELSAN CATS Sistemi "Bayraktar TB-2 İHA" üzerinde sergilenecek.
Giriş Tarihi: 14.09.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 09:25
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