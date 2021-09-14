TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye’nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

'GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK'

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizin bağımsız milli teknolojilere sahip olması için eğitimli, yetenekli, meraklı gençlere ihtiyacımız var. TEKNOFEST'i, gençlerimizi motive etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için çok önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ımız geleceğimize yön verecek gençlere ve çocuklara TEKNOFEST'te ulaşacak. Geleceğin teknolojilerinin temelini bugünün çocuklarıyla hep birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.