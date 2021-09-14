14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye'nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye'nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

Türkiye'nin en önemli teknoloji fuarlarından biri olan TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu önemli organizasyon 21-26 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, "Tekno Macera" projesi ile çocuklar ağırlanacak, ASELSAN CATS Sistemi "Bayraktar TB-2 İHA" üzerinde sergilenecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.09.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 09:25
  • 1
  • 20
TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye’nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve gençlerin geleceğin teknolojileri üzerindeki çalışmalarını desteklemek için düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl da birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye’nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

21-26 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte ASELSAN da, bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için hayata geçirilen Tekno Macera projesi ile çocukları ağırlayacak.

  • 3
  • 20
TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye’nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

Festivalde, Kanada'nın İHA'larda kullanılan kameraya ambargo uygulamasının ardından milli imkânlarla geliştirilip üretilen ASELSAN CATS Sistemi de Baykar standında "Bayraktar TB-2 İHA" üzerinde sergilenecek.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 20
TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye’nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

Bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için 2019'da hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi "Tekno Macera", TEKNOFEST boyunca çocukları ağırlayacak. "Tekno Macera", yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayisi alanlarında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak, onları çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendirmek amacıyla yürütülüyor.

  • 5
  • 20
TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş! Türkiye’nin gurur veren projeleri katılımcıları bekliyor

'GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK'
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizin bağımsız milli teknolojilere sahip olması için eğitimli, yetenekli, meraklı gençlere ihtiyacımız var. TEKNOFEST'i, gençlerimizi motive etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için çok önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ımız geleceğimize yön verecek gençlere ve çocuklara TEKNOFEST'te ulaşacak. Geleceğin teknolojilerinin temelini bugünün çocuklarıyla hep birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.