İşte interneti hızlandırmanın püf noktası! Bu yöntemle yavaş internet sorunu tarih olacak
Oyun oynarken, film izlerken ya da yükleme yapıldığı esnada yaşanan donma genellikle internet hızından kaynaklanır. İnternet hızını yükseltmek için ise bazı yöntemler bulunmaktadır. İşte hızlı internetin püf noktası...
Giriş Tarihi: 27.12.2023
15:55
İnternet hız sorunu bazı kullanıcıları oldukça rahatsız eden sorunlardan biridir. Özellikle film izlerken, görüşme yaparken ya da oyun oynarken yaşanan donma problemlerinin çoğu internet hız sorunundan kaynaklanır. İnternet hızını yükseltmek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Peki, interneti hızlandırmak için ne yapmak gerekir? İşte haberin merak edilen tüm detayları…
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İNTERNETİ HIZLANDIRMAK İÇİN BAZI PÜF NOKTALARI
İnternet hız problemi modemden kaynaklı olabilir. Genellikle elektronik eşyalarda yaşanan ısınma problemi modemde de karşımıza çıkabilir. Bunun için modemi kapatmanız ve bir süre soğuması için beklemeniz gerekir. Modem ısınma sorununun dışında modeminizin pozisyonu de önemlidir.
Kullandığınız interneti kablosuz şekilde alıyorsanız modemin üzerinde bulunan antenler belli bir bant genişliği frekans aralığında sinyal yollar ve internet hızınızın yüksek olmasını isterseniz yüksek bant genişliğini seçmeniz gerekir. Yüksek bant genişliği, kapsama alanında zayıflığı ortaya çıkarabilir. Kapsama alanında bir sorunla karşılaşma istemiyorsanız modeminizin konumu ve pozisyonu oldukça önemlidir.
İNTERNETİ HIZLANDIRAN YÖNTEMLER
İnterneti yavaşlatan sebeplerden biri de bilgisayarınıza bulaşan zararlı yazılımlar olabilir. Bu zararlı yazılımlar arka planda çalışmaya devam ettiği için internetinizi de yavaşlatabilir. Bunun için geniş kapsamlı antivirüs taramaları yapabilirsiniz.
İnterneti hızını düşüren sebeplerden biri de pek çok cihazın aynı anda bağlanmasıdır. Aktif şekilde internet kullanan cihazları kapatabilirsiniz. İnternet bağlantısını kestikten sonra internet bağlantı ve hız problemi de ortadan kalkabilir.