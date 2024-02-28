iOS 18 güncellemesi alacak modeller belli oldu! Yeni güncelleme ile iPhone modelleri yeni fonksiyonlara kavuşacak

Apple iOS 17 işletim sistemini tüm iPhone modellerinin beğenisine sunmuştu. Önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak iOS 18'e ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki nisan ayında Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı) yani WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 18 işletim sisteminin yeni emoji desteği ve gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor. Yeni işletim sisteminin ise tabi ki her yıl olduğu gibi bazı cihazların almaması bekleniyor. Peki iOS 18 güncellemesini hangi iPhone modelleri alacak? İşte merak edilen liste…

iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİNİN LİSTESİ