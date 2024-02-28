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iOS 18 güncellemesi alacak modeller belli oldu! Yeni güncelleme ile iPhone modelleri yeni fonksiyonlara kavuşacak
iOS 18 güncellemesini alacak telefon modelleri yapılan sızıntılar ışığında belli olmaya başladı. Yeni emoji ve gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Apple, yeni dönemde iPhone modellerine önemli fonksiyonlar eklemeyi planlıyor. İşte iOS 18 işletim sistemi ile buluşacak iPhone modellerinin listesi…
Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:02Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:02