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Instagram'ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!
Instagram'da heyecan verici bir gelişme: "Geçmişe Gönder" özelliği! Bu yenilik ile anılarınızı kronolojik sırayla paylaşabilme, profilinizi dilediğiniz gibi düzenleyebilme imkanı sunacak. İşte Instagram kullanıcılarına sunulacak yeni özelliğe dair merak edilenler…
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:22Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:22