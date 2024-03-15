Instagram’ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

YENİ ÖZELLİK GÖRÜLDÜ?

Mobil geliştirici ve Instagram sızıntılarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, "Geçmişe Gönder" seçeneğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu görüntü, özelliğin geliştirilme aşamasında olduğunu ve yakın zamanda kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.