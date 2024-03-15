15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Instagram'ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

Instagram'ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

Instagram'da heyecan verici bir gelişme: "Geçmişe Gönder" özelliği! Bu yenilik ile anılarınızı kronolojik sırayla paylaşabilme, profilinizi dilediğiniz gibi düzenleyebilme imkanı sunacak. İşte Instagram kullanıcılarına sunulacak yeni özelliğe dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:22
  • 1
  • 6
Instagram’ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

Sosyal medya devinin son sızıntıları, Instagram'ın nostaljik bir yeniliğe hazırlandığını gösteriyor: Geçmişe Gönder özelliği. Bu devrim niteliğindeki araç, kullanıcıların profillerini geçmişe dönük olarak düzenlemelerine ve istedikleri tarihi seçerek paylaşımda bulunmalarına olanak tanıyacak.

  • 2
  • 6
Instagram’ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

GEÇMİŞE GÖNDER ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAYACAK?

Anılarınızı Kronolojik Sırayla Paylaşın: Yaşadığınız unutulmaz anları kronolojik sırayla takipçilerinizle paylaşmak artık çok daha kolay.

  • 3
  • 6
Instagram’ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

Profilinizi Düzenleyin: Eski fotoğraflarınızı ve videolarınızı profilinize ekleyerek daha kapsamlı bir profil oluşturabilirsiniz.

  • 4
  • 6
Instagram’ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

Nostaljiyi Yaşatın: Geçmişe dönük paylaşımlar ile takipçilerinizle nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

  • 5
  • 6
Instagram’ın Gizemli Yeni Özelliği: Geçmişe Gönder ile Profiliniz Yepyeni Bir Görünüme Kavuşacak!

YENİ ÖZELLİK GÖRÜLDÜ?

Mobil geliştirici ve Instagram sızıntılarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, "Geçmişe Gönder" seçeneğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu görüntü, özelliğin geliştirilme aşamasında olduğunu ve yakın zamanda kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.