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Haberler Galeri Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

Apple su ile temas eden cihazların pirince yatırılması konusunda tüm kullanıcılarını uyardı. İnternette birçok kişi tarafından önerilen yöntemin cihaza zarar verebileceği ve bu durumda kullanıcıların ne yapmaları gerektiğini açıkladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.02.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 22:40
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Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

ABD'li teknoloji devi Apple suya düşen akıllı telefonların pirince yatırılması konusunda açıklamada bulundu.

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Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

Bilindiği üzere birçok teknoloji uzmanı suya düşürülen telefonların pirince yatırılması konusunda hem fikirdi.

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Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

Zira pirincin suyu emme özelliği sayesinde daha hızlı kuruyacağına inanılıyor ve cihazın sudan daha az zarar göreceği belirtiliyor.

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Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

Bu konuya ilişkin Apple yanlış yapıldığını ve cihaza zarar verebileceği konusunda kullanıcılarını uyaran bir açıklamada bulundu. İşte merak edilen o açıklama;

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Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

APPLE SUYA DÜŞEN iPHONE'U PİRİNCE YATIRMAYIN