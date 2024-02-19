Apple uyardı! Su ile temas eden telefonları pirince yatırırsanız… İşte adım adım suya düşen iPhone modellerine yapacağınız işlemler

Apple su ile temas eden cihazların pirince yatırılması konusunda tüm kullanıcılarını uyardı. İnternette birçok kişi tarafından önerilen yöntemin cihaza zarar verebileceği ve bu durumda kullanıcıların ne yapmaları gerektiğini açıkladı. İşte detaylar…