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Huawei P40 Pro özellikleri ile mest edecek! İlk bilgiler sızdı... Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne?

Huawei P40 Pro ile ilgili önemli bilgiler sızdırıldı. Huawei'n amiral gemisi olarak tanımlanan P40 Pro dünya genelinde heyecanla bekleniyor. Samsung, Apple ve Xiaomi ile büyük yarış içinde olan Huawei'n yeni telefonunda görselliği ön planda tuttuğu biliniyor. Ancak Huawei bu kez akıllı telefon kullananların en büyük şikayeti olan şarj sorununu da kökünden çözecek gibi. Huawei P40 Pro'nun 5500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Peki, Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne? İşte Huawei P40 Pro ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:29
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Huawei P40 Pro özellikleri ile mest edecek! İlk bilgiler sızdı... Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne?

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei P40 Pro'nun bataryası hakkında birkaç sızıntı ortaya çıktı. Huawei, P serisi telefonlarının sonuncusu olan p30 ile büyük beğeni toplamıştı. Peki, Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne? İşte detaylar...

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Huawei P40 Pro özellikleri ile mest edecek! İlk bilgiler sızdı... Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne?

BATARYA BÜYÜYECEK

Huawei P40 Pro bataryası ile ortalığı karıştırabilir. Huawei P40 Pro'nun 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 Pro'nun hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada tamamen şarj olacağı söyleniyor.

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Huawei P40 Pro özellikleri ile mest edecek! İlk bilgiler sızdı... Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne?

ŞELALE EKRAN OLACAK

Huawei P40 Pro, 6.5 inçlik şelale ekran ile gelebilir. OLED ekranın HD+ çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği konuşuluyor.

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Huawei P40 Pro özellikleri ile mest edecek! İlk bilgiler sızdı... Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne?

5G DESTEKLİ OLACAK

Akıllı telefonun %98 civarından ekran/ kasa oranına sahip olacağı yine sızdırılan bilgiler arasında yer almakta. Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisii destekleyen Kirin 990 yonga setinden alması bekleniyor.

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Huawei P40 Pro özellikleri ile mest edecek! İlk bilgiler sızdı... Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne?

Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.