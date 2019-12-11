Huawei P40 Pro özellikleri ile mest edecek! İlk bilgiler sızdı... Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne?

Huawei P40 Pro ile ilgili önemli bilgiler sızdırıldı. Huawei'n amiral gemisi olarak tanımlanan P40 Pro dünya genelinde heyecanla bekleniyor. Samsung, Apple ve Xiaomi ile büyük yarış içinde olan Huawei'n yeni telefonunda görselliği ön planda tuttuğu biliniyor. Ancak Huawei bu kez akıllı telefon kullananların en büyük şikayeti olan şarj sorununu da kökünden çözecek gibi. Huawei P40 Pro'nun 5500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Peki, Huawei P40 Pro ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne? İşte Huawei P40 Pro ile ilgili detaylar...