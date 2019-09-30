Huawei 6G için çalışmalara başladı!

Çinli telefon devi Huawei'den dikkat çeken 6G adımı. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına rağmen Çin'in en büyük telefon firmalarından olan Huawei, 6G için çalışmalara başladığını duyurarak tüm dikkatleri yine üzerinde topladı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





