Huawei 6G için çalışmalara başladı! Çinli telefon devi Huawei'den dikkat çeken 6G adımı. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına rağmen Çin'in en büyük telefon firmalarından olan Huawei, 6G için çalışmalara başladığını duyurarak tüm dikkatleri yine üzerinde topladı. Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:06
ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşlarında en büyük darbeyi Huawei alırken, son olarak tanıtılan Mate 30 serisi telefonlarda Google Play uygulama mağazasının bulunmayışı dikkat çekti.
ABD ambargo kararını sıkı bir şekilde uygularken, diğer yandan 5G teknolojilerinde ileri aşamada olan Huawei'nin kurucusu Ren Zhenfei, 6G için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Huawei Mate 30 serisi ile birlikte ilk kez Huawei'nin bir amiral telefonunda Google Play uygulama mağazası kendine yer bulamadı.
ABD ambargosunun Google ayağı sonucu telefonlar bu yönde eksik olarak kutusundan çıkarken, Huawei ise çıkış yolu arıyor. Ancak şirketin tek kozu elbette telefonları değil. Huawei, aynı zamanda uzun süredir internet teknolojileri ve altyapı üzerine çalışmaları bulunuyor.
5G konusunda hayli yol kat eden şirketin bu kez hedefi 6G.
Huawei'nin kurucusu olan Zhenfei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 6G üzerine uzun zaman önce çalışmalara başladıklarını duyurdu.