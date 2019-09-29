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Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

Google virüs ve dolandırıcılık konusunda yaptığı uyarıya tüm akıllı telefon sahiplerini de kattı. Akıllı telefon sahiplerini uyaran Google, açıkladığı programların telefondan silinmesini söyledi. Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 14:05
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Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

Google virüs ve dolandırıcılık konusunda yaptığı uyarıya tüm akıllı telefon sahiplerini de kattı. Akıllı telefon sahiplerini uyaran Google, açıkladığı programların telefondan silinmesini söyledi. Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu.

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Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

ÜCRETSİZ YÜKLEDİĞİNİ UYGULAMALAR MASUM DEĞİL

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

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Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

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Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

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Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

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