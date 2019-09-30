Dikkat! Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız...

Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefon kullanımı giderek artar hale geldi ve hayatlarımızın vazgeçilmez parçası oldu. Kullanım alanı çok yaygın olunca ortaya şarj sıkıntısı çıkıyor. Her ne kadar üreticiler pil kapasitelerini yükseltip, yazılımla optimize etseler de tüketicilerin şarj konusunda sıkıntıları var. Peki bizler şarj tüketimini minimum seviyede tutmak için ne yapabiliriz?