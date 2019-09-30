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Dikkat! Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız...

Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefon kullanımı giderek artar hale geldi ve hayatlarımızın vazgeçilmez parçası oldu. Kullanım alanı çok yaygın olunca ortaya şarj sıkıntısı çıkıyor. Her ne kadar üreticiler pil kapasitelerini yükseltip, yazılımla optimize etseler de tüketicilerin şarj konusunda sıkıntıları var. Peki bizler şarj tüketimini minimum seviyede tutmak için ne yapabiliriz?

Giriş Tarihi: 30.09.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 19:46
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Dikkat! Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız...

Mobil cihazların ekranı, kullanım süresini yani şarjı da etkiler. İşin içinde yüksek nit değeri, piksel yoğunluğu gibi birçok nokta var. Peki kullanılan duvar kağıdının pil ömrüne etkisi olabilir mi?

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Dikkat! Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız...

Uzun zamandır mobil dünyada söylenen bir mit var. Siyah veya koyu renge sahip olan duvar kağıtlarının, renkli duvar kağıtlarına göre kullanım süresini uzattığı belirtilir. Diğer bir deyişle güç tasarrufu sağlar. Bu efsaneye biraz daha yakından bakalım.

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Dikkat! Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız...

Aslında tüm her şey cihazdaki ekran türüne bağlı. Birçok telefonda LCD ekranlar var ve siyah duvar kağıdı efsanesi de teknik olarak LCD'lerde işe yaramıyor.

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Dikkat! Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız...

Çünkü kristallerin arkasında yer alan bir ışık kaynağı var ve siyah renk için de ışık gerekiyor.

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Dikkat! Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız...

OLED ve AMOLED ekranlarda ise durum daha farklı. Renkler için diyotlardan geçiş işlemi söz konusu ve siyahlar için ışık gerekmiyor.