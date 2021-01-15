Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Güvenlik uzmanları WhatsApp'tan Telegram'a geçenleri uyardı! Telegram'da güvenlik için nelere dikkat edilmeli? Güvenlik uzmanları WhatsApp'tan Telegram'a geçenleri uyardı! Telegram'da güvenlik için nelere dikkat edilmeli? WhatsApp'ın gizlilik kararı sonrası yüz binlerce kişi uygulamayı silip Telegrama katıldı. Telegram uygulamasını yükleyen vatandaşlar hakkında son dakika açıklaması geldi. Güvenlik uzmanları, Telegram uygulamasının güvenli şekilde kullanılması için bazı ipuçlarını sıraladı. Peki WhatsApp'ı silip alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçenler nelere dikkat etmeli? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 15.01.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 13:09
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonlarca kişi Telegram uygulamasına geçiş yaptı. Geçiş sonrası uzmanlardan Telegram kullananlara önemli uyarı geldi. Öncelikle bir kullanıcı adı seçin ve başkası ile sohbet ederken gerçek adınızı veya telefon numaranız yerine bunu kullanın.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yapılan açıklamada hesap doğrulama ile ilgili, "Hesabınız için iki faktörlü doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Böylece birisi hesabınızın kontrolünü ele geçirmeye çalışırsa geçici doğrulama kodu içeren bir sesli aramayı veya kısa mesajı ele geçirmesi yeterli olmayacaktır." Bu özellik ise 'Ayarlar-Gizlilik' ve 'Güvenlik-İki Adımlı Doğrulama' bölümünden yapılacaktır. Bu şekilde hesabınızı daha da güvene alabileceksiniz.
GÜÇLÜ ŞİFRE
Uzmanlar yaptıkları açıklamada, "Bunun yanında kendinize güçlü bir şifre belirlemeyi de ihmal etmeyin. Başkalarıyla sohbet ederken 'Gizli Sohbetler' özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, sohbetlerinizin daha iyi şifreleneceği anlamına gelir. Böylece her mesaj, yalnızca sizin ve alıcınızın kullanabileceği anahtarlarla şifrelenir" dedi.
FAZLADAN BİR GÜVENLİK KATMANI
"Sohbet ederken veya başkalarını ararken bir VPN bağlantısı kullanın. Fazladan bir güvenlik katmanı iletişiminizi daha iyi koruyacaktır. 'Ayarlar-Gizlilik ve Güvenlik' içinde bulunan 'Etkin Oturumlar' seçeneğini düzenli olarak gözden geçirin.
Bu özellik, Telegram hesabınızın başka bir cihazda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini öğrenmenize yardımcı olur. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin."