Yapılan açıklamada hesap doğrulama ile ilgili, "Hesabınız için iki faktörlü doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Böylece birisi hesabınızın kontrolünü ele geçirmeye çalışırsa geçici doğrulama kodu içeren bir sesli aramayı veya kısa mesajı ele geçirmesi yeterli olmayacaktır." Bu özellik ise 'Ayarlar-Gizlilik' ve 'Güvenlik-İki Adımlı Doğrulama' bölümünden yapılacaktır. Bu şekilde hesabınızı daha da güvene alabileceksiniz.