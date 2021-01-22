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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
Japonya'da yaşayan bir adam Google Earth'de gezinirken yedi yıl önce hayatını kaybeden babasının görüntülerini buldu. Gördüğü manzara karşısında duygulanan adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:17
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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
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79
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
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79
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
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79
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı