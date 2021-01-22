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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı

Japonya'da yaşayan bir adam Google Earth'de gezinirken yedi yıl önce hayatını kaybeden babasının görüntülerini buldu. Gördüğü manzara karşısında duygulanan adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:17
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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı

Google Earth, sanal olarak tüm dünyayı sokak sokak gezmenize olanak sağlıyor. Dünya üzerindeki uydulardan alınmış en güncel görüntülerle birlikte Google Earth sayesinde pek çok yeri görebilmek mümkün. Bunun yanı sıra, Google Earth şimdiye kadar gizemli birçok olayın aydınlanmasını da sağladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı

Batık uçaklardan gizemli çöl desenlerine kadar pek çok görüntü Google Earth sayesinde yakalandı. Şimdi de bu uygulama sayesinde Japonya'da yaşayan bir adam, yedi yıl önce vefat eden babasının görüntülerini buldu.

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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı

Japonya'da yaşayan bir adam ebeveynlerinin evini Google Earth'te aramaya karar verdi.

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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı

Twitter'da @TeacherUfo kullanıcı adıyla deneyimlerini paylaşan adam, Google Earth'te gezinirken, 7 yıl önce vefat eden babasına rastladığını yazdı.

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Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı
Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı

Uydu görüntülerini paylaşan @TeacherUfo; "Babam annemin eve dönmesini bekliyor olmalıydı. Babam sessiz ama nazik bir adamdı, umarım Google Earth bu yerin fotoğrafını güncellemez. " yorumunda bulundu. Bu dokunaklı tweet 600 binden fazla kişi tarafından beğenildi.