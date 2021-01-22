Ölen babasının görüntülerini Google Earth'de buldu! O anları böyle paylaştı

Google Earth, sanal olarak tüm dünyayı sokak sokak gezmenize olanak sağlıyor. Dünya üzerindeki uydulardan alınmış en güncel görüntülerle birlikte Google Earth sayesinde pek çok yeri görebilmek mümkün. Bunun yanı sıra, Google Earth şimdiye kadar gizemli birçok olayın aydınlanmasını da sağladı.