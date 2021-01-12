Türkiye askeri gücü 2021 | Türk ordusuna büyük güç geliyor! Karanlık sularda düşmanın korkulu rüyası olacak

Türkiye'nin ürettiği silahlar 2021 | Türkiye kara ve hava güçlerine büyük takviyeler yaparak, dünyanın en önemli ordu envanterine sahip ülkeleri arasına girdi. Savunmada yapılan hamlelerle bir üst lige çıkan Türkiye, bu gücü sayesinde bölgesindeki tüm ülkelerin önüne geçti. Kara ve hava kuvvetlerinin yanında deniz sahasındaki askeri varlığını da güçlendirme çalışmalarına hız veren Türkiye, bu anlamda dikkat çeken projeleri hayata geçiriyor. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılara yenileri ekleniyor. Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip altı adet U 214 Sınıfı Denizaltı Gemisi için üretime başlandı. Denizaltılar gelecek yıldan itibaren 2027 yılına kadar peş peşe denize indirilecek.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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