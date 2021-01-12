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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye askeri gücü 2021 | Türk ordusuna büyük güç geliyor! Karanlık sularda düşmanın korkulu rüyası olacak Türkiye askeri gücü 2021 | Türk ordusuna büyük güç geliyor! Karanlık sularda düşmanın korkulu rüyası olacak Türkiye'nin ürettiği silahlar 2021 | Türkiye kara ve hava güçlerine büyük takviyeler yaparak, dünyanın en önemli ordu envanterine sahip ülkeleri arasına girdi. Savunmada yapılan hamlelerle bir üst lige çıkan Türkiye, bu gücü sayesinde bölgesindeki tüm ülkelerin önüne geçti. Kara ve hava kuvvetlerinin yanında deniz sahasındaki askeri varlığını da güçlendirme çalışmalarına hız veren Türkiye, bu anlamda dikkat çeken projeleri hayata geçiriyor. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılara yenileri ekleniyor. Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip altı adet U 214 Sınıfı Denizaltı Gemisi için üretime başlandı. Denizaltılar gelecek yıldan itibaren 2027 yılına kadar peş peşe denize indirilecek. Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:34 Yeni Tip Denizaltı Projesi Alman ThyssenKrupp Deniz Sistemleri ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZDE 80 YERLİ OLARAK ÜRETİLİYOR
Yeni Tip Denizaltı Projesi, bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Reis Sınıfı Denizaltı" olarak adlandırdığı denizaltılar, yüzde 80 oranında yerli katkı ile üretiliyor.
21 GÜN KESİNTİSİZ SU ALTINDA GİDİYOR
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi'ne sahip olan denizaltılar, dünya genelinde nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyor. Hidrojen Yakıt Hücresi Teknolojisi ile geliştirilen denizaltılar bu özellikleri sayesinde su sathına çıkmaksızın 21 gün kesintisiz denizaltında hareket edebiliyor.
HAVADAN BAĞIMSIZ TAHRİK SİSTEMİNE SAHİP
Askeri uzmanlar ise savaş anında bir denizaltının üç hafta yüzeye hiç çıkmadan saklanmasının olağanüstü stratejik bir kabiliyet olduğuna dikkat çekiyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltı gemileri suyun altına iken gücünü elektrik üretiminden veya akülerden alıyor. Bu sırada dizel motorlar kullanılmadığı için personelin hava ihtiyacı dışında dizel motor için havaya ihtiyaç duymuyor.
68 METRE UZUNLUĞUNDA
Denizaltı Savunma Harbi için kritik öneme sahip olan düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri; 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 1.690 ton yüzey deplasmanına, 20kt+ azami hıza, azami 1250 deniz mili menzile, 260 metre görev derinliğine sahip iken, 27 kişilik mürettebat kapasitesi ile 84 gün de görev icra edebiliyor.