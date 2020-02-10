Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar... Giriş Tarihi: 10.02.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 18:31
Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin
Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.
Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin
İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin
Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin
SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.