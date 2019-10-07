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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı...
Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları NASA ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'den yapılan "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönündeki açıklama sonrası uzay araştırmaları derinleştirildi.
Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:35
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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!