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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı...

Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları NASA ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'den yapılan "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönündeki açıklama sonrası uzay araştırmaları derinleştirildi.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:35
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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!

NASA son araştırmaları hakkında dünya basınını bilgilendirdi. Mars'ta yapılan araştırmada görüntülenen ilginç görüntüler dünyanın büyük bir kesiminin dikkatini çekti. İşte NASA'nın ilk kez yayınladığı dehşete düşüren kareler.

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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!

İşte ilk kez yayınlanan o kareler...

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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.

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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

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NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!
NASA ilk kez yayınladı! Mars'taki kaşık heyecan yarattı!

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.