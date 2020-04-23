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Göklerde yeni dönem başlıyor! Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak
Yerli ve milli askeri teknoloji hamleleriyle son dönemlerin parlayan yıldızı olan Türkiye, adından sıkça söz ettiriyor. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) geleceğin gereksinimleri doğrultusunda tasarlandığını ve İHA'larla ortak görev yapabilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:34
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