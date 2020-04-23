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Göklerde yeni dönem başlıyor! Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak

Yerli ve milli askeri teknoloji hamleleriyle son dönemlerin parlayan yıldızı olan Türkiye, adından sıkça söz ettiriyor. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) geleceğin gereksinimleri doğrultusunda tasarlandığını ve İHA'larla ortak görev yapabilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:34
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Göklerde yeni dönem başlıyor! Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 21 Nisan tarihinde C4Defence'in Instagram canlı yayın konuğu oldu. Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU)-insansız hava aracı (İHA) entegrasyonu hakkında gündemi değiştirecek değerde açıklamalarda bulundu.

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Göklerde yeni dönem başlıyor! Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak

Kotil, TUSAŞ'ın modern muharebe sahasının tüm gereksinimlerini karşılayan sistemlerin geliştirilmesi için tam kapasiteyle çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

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Göklerde yeni dönem başlıyor! Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak

MMU'ya İHA entegrasyonuyla ilgili sorulan soru üzerine Kotil, MMU'nun geleceğin gereksinimleri doğrultusunda tasarlandığını ve İHA'larla ortak görev yapabilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

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Göklerde yeni dönem başlıyor! Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak

Türkiye'de IHA konusunda önemli çalışmalar yapıldığına ve konunun bir ülke savunması olduğuna işaret eden Kotil, MMU'yla bir Akıncı'nın entegre olabileceğini ifade etti.

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Göklerde yeni dönem başlıyor! Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak

'O halde MMU ile Akıncı'yı entegre edilmesini istiyorsunuz' yorumuna Kotil, "Biz bunu teklif edebiliriz" yanıtı verdi.