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Bilim insanları açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı dehşete düşürdü
Bilim insanları görenleri hayrete düşüren fotoğrafları inceledi. Dünya basınının merkezine oturan fotoğrafları bilim insanları bile açıklayamadı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor. 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:53
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