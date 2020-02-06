Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realmme 5İ'nin fiyatı...

Realmme 5İ Türkiye pazarına giriş yaptı. Teknoloji devlerinin en büyük pazarları arasında yer alan Türkiye'de Xiaomi, Huawei, Apple, Samsung, Oppo, LG gibi firmaların satış savaşına sahne oluyor. Şimdi bu firmalara bir yenisi daha eklendi. Realmme 5İ üstün özellikleri ile teknoloji devlerine meydan okudu. Realmme 5İ'nin Türkiye pazarına giriş fiyatı da belli oldu. Sevgililer Günü'ne kadar kampanyalı fiyattan satılacak Realmme 5İ büyük ilgi göreceğe benziyor. Peki, Realmme 5İ Türkiye fiyatı ne kadar? Realmme 5İ özellikleri neler? İşte Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okuyan Realmme 5İ ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





