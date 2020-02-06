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Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realmme 5İ'nin fiyatı...

Realmme 5İ Türkiye pazarına giriş yaptı. Teknoloji devlerinin en büyük pazarları arasında yer alan Türkiye'de Xiaomi, Huawei, Apple, Samsung, Oppo, LG gibi firmaların satış savaşına sahne oluyor. Şimdi bu firmalara bir yenisi daha eklendi. Realmme 5İ üstün özellikleri ile teknoloji devlerine meydan okudu. Realmme 5İ'nin Türkiye pazarına giriş fiyatı da belli oldu. Sevgililer Günü'ne kadar kampanyalı fiyattan satılacak Realmme 5İ büyük ilgi göreceğe benziyor. Peki, Realmme 5İ Türkiye fiyatı ne kadar? Realmme 5İ özellikleri neler? İşte Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okuyan Realmme 5İ ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 12:14
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Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...
Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...

Teknoloji devlerinin en büyük pazarları arasında yer alan Türkiye'ye yepyeni bir telefon markası daha giriş yaptı. Üstün özellikleri ile dikkat çeken Realme 5İ, Xiaomi, Huawei, Samsung gibi rakiplerine meydan okudu. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi büyük bir kampanyaya da imza atan Realme 5İ şok fiyatla raflardaki yerini alıyor. Realme 5İ'deki bir özellik diğer rakiplerinin hiçbirinde bulunmuyor. Uygun fiyata büyük bir teknoloji sunan telefon ile ilgili bilgileri sizler için derledik. İşte Realme 5İ'nin fiyatı ve özellikleri...

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Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...
Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...

5.5 MİLYON SATIŞ YAPTI

Realme, 5 serisinin 4 kameralı yeni üyesi 5i'yi Türkiye pazarına sunuyor. Tüm dünyada 5.5 milyonu aşkın satışla dikkat çeken realme 5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarım gibi özellikleriyle raflardaki yerini alıyor.

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Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...
Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...

YANMAZ KORUYUCU AYIRICI VE ÜÇLÜ ÖNLEM SETİ

5000 mAh'lik büyük pil ve 30 güne ulaşan stand-by ömrü ile dikkat çeken realme 5i, pil güvenliğini artırmak için yanmaz koruyucu ayırıcı ve üçlü önlem seti ile donatıldı.

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Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...
Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...

FİYAT KATEGORİSİNDE OLDUKÇA ÜSTÜN

Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm'lik işlemciye sahip olan realme 5i, 2.0GHz hızında, gelişmiş oyun performansı ve 3. nesil Qualcomm AI Engine ile kendi fiyat kategorisinde yüksek performans sunuyor.

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Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...
Realmme 5İ Xiaomi, Huawei ve Samsung'a meydan okudu! Bu özellik hiçbirinde yok! İşte Realme 5İ'nin fiyatı...

İKİ FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip realme 5i, 12 MP ana kameranın yanısıra, 8 MP'lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP'lik porter kamerası ve 2 MP'lik ultra makro lens ile geliyor.