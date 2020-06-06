06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak

Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak

Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebiliyor. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "İnsanların bulunmasının tehlikeli olduğu bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi'' dedi.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 16:53
  • 1
  • 21
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak GALERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin tek robot fabrikası Akınrobotics, daha önce farklı prototiplerini yaptığı 4 ayaklı robotu geliştirdi.

  • 2
  • 21
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak

ARAT adı verilen robot, yeni özellikleriyle birçok hayvansal hareketi algılayıp, gerçekleştirebiliyor. Tüm arazi şartlarına uygun çalışabilen robot, insan için tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

  • 3
  • 21
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak

Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, fabrikada insansı robotlar ürettiklerini hatırlatarak, geliştirdikleri robot projeleri arasında 4 ayaklı robotun da olduğunu belirtti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4
  • 21
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak

Demir, şunları söyledi:

''Burada birçok çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi ARAT robotumuz. ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık.

  • 5
  • 21
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak

Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz.