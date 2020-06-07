Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek

Türkiye, 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerliyor. Savunma sanayiinde atılan dev hamlelerle gücüne güç katan Türkiye'nin dışa bağımlılığı sona erecek. Birçok yerli ve milli kurumuyla silah üretimine başlayan Türkiye, kısa sürede dünya devlerinin arasına girdi. Türk silahlarının kendi sınıfında dünya devlerini geride bırakması, beraberinde büyük ilgiyi de getirdi. Türk silahlarına olan beğeni her geçen gün artarken, sipariş listesi de oldukça uzadı. İşte Türkiye'nin dünyanın büyük bir dikkatle takip etttiği 2023 silahları...