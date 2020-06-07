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Haberler Galeri Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek

Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek

Türkiye, 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerliyor. Savunma sanayiinde atılan dev hamlelerle gücüne güç katan Türkiye'nin dışa bağımlılığı sona erecek. Birçok yerli ve milli kurumuyla silah üretimine başlayan Türkiye, kısa sürede dünya devlerinin arasına girdi. Türk silahlarının kendi sınıfında dünya devlerini geride bırakması, beraberinde büyük ilgiyi de getirdi. Türk silahlarına olan beğeni her geçen gün artarken, sipariş listesi de oldukça uzadı. İşte Türkiye'nin dünyanın büyük bir dikkatle takip etttiği 2023 silahları...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:21
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Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek GALERİ DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video yayımladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

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Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

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Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek.

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Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek

Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin yapımına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor.

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Türkiye'nin 2023 silahları | Düşman neye uğradığını anlayamadan imha edilecek

231 METRE UZUNLUĞUNDA, 32 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 27 BİN TON AĞIRLIĞINDA

TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak.

231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.