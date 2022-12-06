F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

F-5 çok amaçlı bir uçaktır ve çok yüksek manevra kabiliyeti vardır. Hava Savaşları için Sidewinder füzeleri taşıyabilir. Kara saldırıları için de bomba ve roket taşımaktadır. F-5B adında iki kişilik eğitim sürümü ayrıca RF-5 adında bir fotokeşif sürümü vardır. F-5 pek çok ülkede lisans altında üretilmektedir.