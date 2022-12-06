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Haberler Galeri F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

Konya'da Türk Yıldızları eğitim uçağının düşmesinin hemen ardından uçağın modeli ve teknik özellikleri aratılmaya başlandı. Pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu kazada F-5 askeri eğitim uçağı düştü kuş çarpması sonucu motorları durdu. Peki F-5 uçağı nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkelerde kullanılıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:40
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F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

F-5 eğitim uçağı nedir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Konya'da askeri uçağın kaza yapmasının ardından uçağın modeli ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, " Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler?", "F-5 uçağı nedir?" sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

KONYA'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Konya Karatay'da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot atlayarak kurtuldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı.

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F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

F-5 UÇAĞI NEDİR?

F-5A/B Freedom Fighter (Türkçe: Özgürlük Savaşçısı) ve F-5E/F Tiger II (Türkçe: Kaplan II) düşük maliyeti olan ve kolay bakım yapılabilen bir gelişmiş eğitim uçağıdır. SSCB ve Doğu Blokundaki karşılığı Mig-21dir. Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerinde Top Gun tarzı savaş eğitim okullarında eğitim uçağı olarak kullanılmaktadır.

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F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

F-5 çok amaçlı bir uçaktır ve çok yüksek manevra kabiliyeti vardır. Hava Savaşları için Sidewinder füzeleri taşıyabilir. Kara saldırıları için de bomba ve roket taşımaktadır. F-5B adında iki kişilik eğitim sürümü ayrıca RF-5 adında bir fotokeşif sürümü vardır. F-5 pek çok ülkede lisans altında üretilmektedir.