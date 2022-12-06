06 Aralık 2022, Salı
F-5 tipi uçak nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkenin? Hangi ülkelerde kullanılıyor?
Konya'da Türk Yıldızları eğitim uçağının düşmesinin hemen ardından uçağın modeli ve teknik özellikleri aratılmaya başlandı. Pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu kazada F-5 askeri eğitim uçağı düştü kuş çarpması sonucu motorları durdu. Peki F-5 uçağı nedir? Türk Yıldızları F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçağı hangi ülkelerde kullanılıyor?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:40
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