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e-Devlet'ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?

Her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı'na hayatı kolaylaştıran yeni bir hizmet geldi. Çeşitli sebepler nedeniyle sağlık kuruluşlarında doğum bildirimi yapamayanlara müjdeli haber geldi. Nüfus müdürlüklerine gitmeden artık e-Devlet üzerinden doğum bildirimi yapılabilecek. Söz konusu uygulama, e-Devlet uygulaması üzerinden İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti üzerinden yapılıyor. Peki, e-Devlet doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 13:09
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e-Devlet’ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? 60 milyona yakın kullanıcısı bulunan, 804 entegre kurumun bulunduğu ve 6 bine yakın hizmetin sunulduğu e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi. Peki, e-Devlet Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet’ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?

E-DEVLET DOĞUM BİLDİRİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından yapılacak e-Devlet doğum bildirimi başvuru süreci şu şekilde:

* https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ sayfasını açın

* Arama butonuna "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" yazın

* Açılan sayfada "Doğum Bildirimi Başvurusu" butonuna tıklayın

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e-Devlet’ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?

* Açılan ekranda sırasıyla şu işlemleri yaparak kayıt işlemlerini tamamlayın:

Çocuğun adı,
Dini,
Baba adı,
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı (TCKK) teslim alacak kişi bilgileri
Çocuğun kaydedileceği adres

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e-Devlet’ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?

BU SÜREYE DİKKAT!

Çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem üzerinden doğum bildirimi için başvuru yapılabilecek.

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e-Devlet’ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Doğum bildirimlerine ilişkin e-Devlet sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilen başvurular, başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.