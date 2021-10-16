e-Devlet’ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? 60 milyona yakın kullanıcısı bulunan, 804 entegre kurumun bulunduğu ve 6 bine yakın hizmetin sunulduğu e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi. Peki, e-Devlet Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...