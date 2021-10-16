HaberlerGalerie-Devlet'ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?
e-Devlet'ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?
Her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı'na hayatı kolaylaştıran yeni bir hizmet geldi. Çeşitli sebepler nedeniyle sağlık kuruluşlarında doğum bildirimi yapamayanlara müjdeli haber geldi. Nüfus müdürlüklerine gitmeden artık e-Devlet üzerinden doğum bildirimi yapılabilecek. Söz konusu uygulama, e-Devlet uygulaması üzerinden İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti üzerinden yapılıyor. Peki, e-Devlet doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...