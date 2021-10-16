16 Ekim 2021, Cumartesi
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Dışa bağımlılığı sona erdirecek
Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor. Yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi. TG40-BA ile farklı mühimmatlarla 800 metreye kadar etkili atış yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız" dedi.
Giriş Tarihi: 16.10.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 14:12
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