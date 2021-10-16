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Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Dışa bağımlılığı sona erdirecek

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor. Yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi. TG40-BA ile farklı mühimmatlarla 800 metreye kadar etkili atış yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız" dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 14:12
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Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Dışa bağımlılığı sona erdirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı.

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Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Dışa bağımlılığı sona erdirecek

TAMBURALI BOMBAATAR
Güvenlik güçlerinden gelen geri bildirimlerle daha gelişmiş ürünler ortaya çıkarken, operasyon sahasındaki yeni ihtiyaçlar dolayısıyla da farklı arayışlara gidiliyor.

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Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Dışa bağımlılığı sona erdirecek

Bu çabaların son örneği 40 milimetre Tamburalı Bombaatar oldu.

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Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Dışa bağımlılığı sona erdirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz." dedi.

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Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Dışa bağımlılığı sona erdirecek

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.