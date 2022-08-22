Google Maps’te ortaya çıktı!  Avustralya’nın yağmur ormanlarından gelen görüntü kafaları karıştırdı

'Kartal' gözlü Haritalar uygulaması kullanıcıları, 2016 yılında ABD'nin Minnesota eyaletinde Harriet Gölü'nün dibini gösteren resimde, bir uçak gördüklerini düşündüler.

Ancak, Google daha sonra bunun bir 'hayalet' görüntü olduğunu ve Haritalar uygulamasındaki uydu görüntüsünün birkaç görüntünün birleşimi olduğunu duyurdu.

Google Haritalar'da zaman zaman 'hayalet' resimler görülebiliyor.

Örneğin bu görüntülerin içinde Avustralya kıyılarında görülebilen gizemli bir hayalet ada bile var.

Fotoğrafı görenler adanın 24 km uzunluğunda ve 5 km genişliğinde olduğuna inanıyordu, ancak orada böyle bir kara parçası yok.