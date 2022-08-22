Google Maps’te ortaya çıktı!  Avustralya’nın yağmur ormanlarından gelen görüntü kafaları karıştırdı

ROTADA DEĞİL
Uçağın çok düşük bir irtifada uçuyor olabileceği düşünüldü. Ancak uçağın görüldüğü yer herhangi bir uçuş rotasında değil.
Sivil havacılık otoriteleri ise, ortada kayıp bir uçak olmadığını ve bu görüntünün bir 'arıza' olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Görüntü büyütüldüğünde uçağın, dünyadaki hemen tüm havayolları tarafından kullanılan ve her ikisi de popüler olan Airbus A320 veya Boeing 737 olabileceği sanıldı.
Uçağın rengi silah metali grisi gibi ve kokpit tarafı onu Townsville'in doğusuna götürecek bir istikamette, güneye bakıyor gibi görünüyordu.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, basına yaptığı açıklamalarda herhangi bir kayıp yolcu uçağından haberdar olmadıklarını söyledi.
'HAYALET' GÖRÜNTÜ İÇİN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
Hayalet görüntüler bazen bileşik olan Google Haritalar fotoğraflarında görülebilir.
CASA'nın yaptığı açıklamada "Hayalet görüntüler adı verilen bir fenomen var gibi görünüyor ve bu da aynı fenomenin sonucu olabilir." dendi.
Google ise henüz bir açıklama yapmadı ve bunu doğrulamadı.