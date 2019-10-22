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Dikkat! Telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Son dönemlerde gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefon kullanımı da arttı. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar iletişimden, fotoğrafçılığa kadar pek çok şey de kullanılabiliyor. Ancak bu kadar vazgeçilmez olan telefonlarımız hakkında çok fazla şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:25
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Dikkat! Telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Şimdi önce WhatsApp'a girin.

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Dikkat! Telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

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Dikkat! Telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor
Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.
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Dikkat! Telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz?

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Dikkat! Telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

WhatsApp'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız.