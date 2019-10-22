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Google akıllı telefon kullananları uyardı! Bu uygulamaları silin...

Google, kullanıcılarını uyarmaya devam ediyor. Akıllı telefon kullananları tehlikeli uygulamalardan uzak tutmak isteyen Google, tüm detayları açıkladı. Tehlikeli programların adeta bir baş belası olduğunu ifade eden Google, söz konusu akıllı telefon uygulamalarının silinmemesi durumunda kullanıcıların tehlike altında kalacağını açıkladı. Peki Google'ın uyardığı ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 12:39
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Google akıllı telefon kullananları uyardı! Bu uygulamaları silin...

Ücretsiz indirilen birçok uygulamanın tehlike saçtığını açıklayan Google, bilinmeyen programların sadece ücretsiz olmasından dolayı akıllı telefonlara indirilmemesi gerektiğini vurguladı. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu.

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Google akıllı telefon kullananları uyardı! Bu uygulamaları silin...

Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Google akıllı telefon kullananları uyardı! Bu uygulamaları silin...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google akıllı telefon kullananları uyardı! Bu uygulamaları silin...

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Google akıllı telefon kullananları uyardı! Bu uygulamaları silin...

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.