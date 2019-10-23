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WhatsApp'ın müthiş özelliği! Milyonları etkiliyor...
WhatsApp kullanımı son yıllarda giderek artmaya başlarken, müthiş özelliği ortaya çıktı! WhatsApp'ta o tuşa bastığınızda... Cep telefonlarımızın vazgeçilmez uygulaması olan WhatsApp adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda WhatsApp'ta meydana gelen yenilik milyonları yakından etkiliyor. WhatsApp'ta şimdi size hiç duymadığınız bir özelliği göstereceğiz.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 06:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 06:50
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