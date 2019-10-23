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WhatsApp'ın müthiş özelliği! Milyonları etkiliyor...

WhatsApp kullanımı son yıllarda giderek artmaya başlarken, müthiş özelliği ortaya çıktı! WhatsApp'ta o tuşa bastığınızda... Cep telefonlarımızın vazgeçilmez uygulaması olan WhatsApp adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda WhatsApp'ta meydana gelen yenilik milyonları yakından etkiliyor. WhatsApp'ta şimdi size hiç duymadığınız bir özelliği göstereceğiz.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 06:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 06:50
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WhatsApp'ın müthiş özelliği! Milyonları etkiliyor...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

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WhatsApp'ın müthiş özelliği! Milyonları etkiliyor...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

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WhatsApp'ın müthiş özelliği! Milyonları etkiliyor...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

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WhatsApp'ın müthiş özelliği! Milyonları etkiliyor...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

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WhatsApp'ın müthiş özelliği! Milyonları etkiliyor...

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